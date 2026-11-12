在瑞典，中央党给左翼党留出至周五的时间，以决定其是否准备放弃在未来政府中要求部长职位的诉求。中央党领袖伊丽莎白·坦德·林奎斯特呼吁左翼党在不就参与内阁提出最后通牒的情况下重返谈判，The Local Sweden报道。

联合政府谈判

社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松提议由社会民主党、中央党和绿党组成联合政府，不吸纳左翼党。中央党称这一方案很有吸引力。

与此同时，坦德·林奎斯特正与温和联合党领袖乌尔夫·克里斯特松进行谈判。她要求安德松和克里斯特松最迟于周五提出有关政策和政府可能组成的综合方案。

左翼党的立场

左翼党领袖努希·达德戈斯塔表示，在中央党决定将支持哪个政治阵营之前，她所在的政党不会参加与中左翼政党的新一轮谈判。她表示，如果中央党选择安德松的提议，左翼党已准备好继续就组建政府进行谈判。

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同时，达德戈斯塔强调，其政党对部长职位的要求没有改变。坦德·林奎斯特表示，在安德松于次日17:00提交综合方案之前，达德戈斯塔必须在坚持要求部长职务和政治影响力之间作出选择。

达德戈斯塔还指出，当中央党领袖宣布也打算与右翼力量谈判时，中左翼政党之间的谈判已经在进行。她认为，如果中央党加入中右翼政府，该政府将依赖极右翼瑞典民主党的支持。

目前，克里斯特松获得议会议长授权，探讨组建新政府的可能性。他将在下周二报告工作进展，而要当选首相，他需要获得中央党的支持。

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