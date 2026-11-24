在瑞典，中间党已停止与中左翼力量的谈判，并决定恢复与右翼政党的磋商，以讨论支持由温和党领袖乌尔夫·克里斯特松领导的政府。The Local Sweden报道称。

与右翼政党的谈判

中间党领袖伊丽莎白·坦德-林格维斯特于周一晚间在该党领导机构和议会党团举行会议后宣布了这一决定。她表示，该党将恢复与温和党、基督教民主党和自由党的谈判。

坦德-林格维斯特指出，中间党不准备允许组建新政府的进程被阻挠。她还表示，该党准备寻求解决方案，并与两个政治阵营开展对话。

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与左翼党的分歧

此前，中间党与社会民主党和绿党一道向左翼党提交了一项最终提案，旨在为由马格达莱娜·安德松领导的政府铺平道路。然而，左翼党拒绝了谈判的初步方案。

该党表示，这项提案不符合其关于部长职位的要求，也未包含足够多符合左翼党政策、能够补偿放弃这一要求的条款。中间党此前坚持不会支持依赖左翼党的政府。

与此同时，包括斯德哥尔摩、延雪平、布莱金厄和耶姆特兰地区组织负责人在内的35名中间党政治人士反对与右翼走近。他们在为《Aftonbladet》撰写的文章中表示，这样的政府将依赖极右翼的瑞典民主党。

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