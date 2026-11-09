埃塞俄比亚国家银行于2026年11月3日将关键利率维持在16%。该决定由监管机构的货币政策委员会作出，《The Rio Times》报道。

自7月上调后利率未再变化

2026年7月，央行将利率上调1个百分点，从15%升至16%，并取消了对信贷增长的限制。自2024年7月起，埃塞俄比亚转向由市场决定本国货币比尔的汇率。这一变化是国际货币基金组织支持的改革的一部分。

监管机构还通过FXD/04/2026号指令修订了2024年的外汇规则。国际货币基金组织敦促当局发展银行间外汇市场，并确保银行遵守外汇敞口限额。

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国际货币基金组织提前提供融资

2026年7月1日，国际货币基金组织完成了对埃塞俄比亚34亿美元贷款计划的第五次审查，并批准发放约4.64亿美元。该计划下的累计拨款达到约26.5亿美元。

该基金还提前提供了约2亿美元，以帮助该国在中东战争背景下支付价格上涨的燃料费用。文章指出，比尔走弱使以美元计价的燃料进口在国内市场上更加昂贵。

根据该基金的评估，埃塞俄比亚的国际储备在2025/26财年将覆盖2.1个月的进口，在2026/27财年将覆盖2.7个月。国际货币基金组织预测，2026/27财年的平均通胀率将为12.3%，而上一财年为11.7%。

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