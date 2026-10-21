总部位于亚丁的也门中央银行已命令银行和货币兑换公司冻结135名个人、组织和船只的账户及资产，这些对象因涉嫌与胡塞武装有关联而被列入恐怖分子名单。据政府通讯社SABA消息，阿纳多卢通讯社报道了此事。

对金融机构的限制

该指令是根据也门检察官10月19日的命令发布的。该命令规定，将所列个人、实体和船只纳入名单，并因其涉嫌与胡塞武装有关联而冻结其资产。

所采取的措施还禁止与名单所列对象进行金融和商业交易，包括开设新的银行账户或代表其进行交易。金融机构被要求识别并向金融情报和反洗钱机构提交有关名单所列对象账户、资产和资金转账的数据。

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哪些对象被列入名单

据SABA报道，名单中包括胡塞武装的政治、军事和安全官员、商人、一家公司以及五艘油轮。也门当局认定这些船只被用于走私。该通讯社未公布名单所列对象的姓名。

10月11日，也门国际承认政府批准了一项法案，拟将胡塞武装认定为恐怖组织，并将该组织的活动和资助行为定为犯罪。政府还呼吁完成通过该立法所需的法律和宪法程序。该决定是在胡塞武装与忠于也门国际承认政府的部队之间战斗加剧的背景下作出的，后者得到以沙特阿拉伯为首的联盟支持。

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