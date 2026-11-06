墨西哥中央银行Banxico将关键利率下调25个基点，从6.5%降至6.25%。据Mexico News Daily报道，这项于周四作出的决定令分析师感到意外：花旗调查的36家机构中，有30家预计利率将维持不变。

监管机构的理由

该决定以分歧投票方式通过。支持降息的三名Banxico管理人员表示，经济中不存在需求侧压力，且已实施的货币紧缩政策仍在持续发挥影响。

该银行指出，通胀放缓进程仍在继续。监管机构还认为，在当前经济存在闲置产能的条件下，墨西哥比索汇率波动对价格的影响将有限。

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通胀预测与比索反应

与此同时，Banxico将第四季度总体通胀预测从3.5%上调至3.7%。核心通胀预测也被上调，从9月预计的3.6%升至3.7%。该银行解释称，调整评估是因为非核心通胀高于预期。

决定公布后，美元汇率一度升至18.96比索，但当天结束时为18.7499比索。与前一日收盘相比，墨西哥货币下跌18.3分塔沃，跌幅为0.99%。

监管机构预计，通胀将在明年第四季度达到3%的目标水平，允许区间为2%至4%。Banxico列出的预测风险包括持续的核心通胀、比索可能进一步走弱、贸易政策或地缘政治冲突的后果，以及气候因素和其他成本。该银行补充称，长期将利率维持在当前水平应有助于通胀回归目标。

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