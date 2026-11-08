一年一度的Earthshot奖颁奖典礼将于11月17日在印度孟买的Jio World Convention Centre举行，该中心属于亿万富翁穆克什·安巴尼家族旗下的Reliance Industries集团。由于该公司从事化石燃料业务，以及围绕私人动物园Vantara的争议，环保人士批评了这一场地选择，《卫报》报道。

Earthshot奖由威廉王子于2020年创立。该奖项每年表彰五名获奖者，每人获得100万英镑，用于实施环保项目。

环保人士的质疑

Reliance Industries还拥有位于贾姆讷格尔的一座炼油厂，该报称其为全球最大。该集团的慈善部门资助了占地400公顷的私人动物园Vantara，该动物园由穆克什·安巴尼之子阿南特创立。这一设施位于该家族炼油企业附近，饲养着来自2,000多个物种的超过15万只动物。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

环保组织对Vantara如此迅速地形成如此庞大的动物收藏，以及这些动物的来源提出了疑问。协调CITES，即《濒危野生动植物种国际贸易公约》工作的一个由32名成员组成的委员会，要求印度提交一份补充报告，说明为回应有关进口受保护物种的担忧而采取的措施。该委员会还要求CITES秘书处审查11起案件，这些案件中关于将动物转移至Vantara的问题仍未得到解决。

Earthshot的解释

Earthshot传播总监乔安娜·斯威夫特表示，组织者并未寻求慈善合作来举办典礼，而是按标准商业费率租用Jio World Convention Centre。她说，选择该场地是因为它能够在孟买举办如此规模的活动，具备技术基础设施，并拥有组织包括环保活动在内的国际活动的经验。

Vantara此前否认了非法野生动物贸易的指控，并表示其从事动物救助、治疗、终身照护和康复工作。去年，印度最高法院驳回了有关非法获取动物或不当对待动物的指控。同时，CITES代表团在2025年对印度遵守动物进口国际规则的情况表示担忧。

关注我们在