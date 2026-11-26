在沙特阿拉伯发生相关事件的背景下，布伦特原油价格周四上涨0.74%，至每桶95.31美元。美国西得克萨斯中质原油上涨0.82%，至每桶84.37美元。正如The National报道，在也门胡塞武装声称袭击沙特基础设施、以及有关霍尔木兹海峡航运受扰的报道出现后，市场对中东可能出现供应中断的担忧作出反应。

前一天，布伦特原油收盘上涨3.5%，至每桶94.61美元。两天内，报价上涨了近6%。

关于袭击炼油厂的声明

沙特军方11月25日表示，防空部队拦截并摧毁了4架飞向拉斯坦努拉炼油厂的无人机。当天晚些时候，获得伊朗支持的胡塞武装表示，他们袭击了红海沿岸的吉达和吉赞港口。

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胡塞武装还声称袭击了拉斯坦努拉炼油厂，该厂产能为每日55万桶。这座设施属于阿拉伯湾沿岸的一个综合体。拉斯坦努拉此前是该王国的主要出口码头，但此后沙特阿拉伯更多地转向使用西海岸的延布码头，石油通过东西管道输送至该码头。

霍尔木兹海峡的事件

英国海上贸易行动机构报告称，在迪拜以西约93公里处，一艘油轮附近有一枚炮弹爆炸。另有报道称，11月25日，一艘油轮在海峡水域与一枚水雷相撞后起火。

阿联酋国民银行高级经济学家丹尼尔·理查兹指出，在11月29日欧佩克+部长会议召开前，由于供应中断风险，对供应过剩的担忧已退居次要位置。国际能源署在月度报告中表示，10月原油库存增加了每日170万桶，因为波斯湾国家的出口恢复速度快于全球需求。

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