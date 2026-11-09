法国电价升至2022年以来最高水平——OilPrice

由于无风和多云天气降低了风电和太阳能发电量，法国日前电价升至2022年12月以来的最高水平。OilPrice报道称，本周初的这类天气影响了欧洲多个最大的电力市场。

法国和德国的价格

在Epex Spot拍卖中，法国日前电价为每兆瓦时334欧元，即374美元。彭博社数据显示，这是自2022年12月以来的最高水平。

德国周一的日前电价为每兆瓦时345.64欧元，即386美元。在个别晚间用电高峰时段，价格超过每兆瓦时600欧元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可再生能源发电量偏低

周一，英国、德国和法国的风电站及太阳能电站发电量下降，预计至少在本周中期之前将持续低于正常水平。预计德国、英国、比利时和荷兰的风速降幅最为明显。

在这种情况下，电价主要由燃气电站决定，而这些电站使用的是欧洲四年来价格最高的天然气。英国国家能源系统运营商National Energy System Operator周日发布了关于周一早晨电力供应形势紧张的标准警告，但在当天早晨取消了该警告。

丹麦能源交易商Mind Energy指出，水电站水库水位偏低和天然气价格高企，正在加大冬季前北欧国家电价的压力。该公司分析师认为，10月天然气价格上涨以及该地区复杂的水文形势，可能会导致未来数月电价进一步上涨。

关注我们在