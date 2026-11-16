10月，拉脱维亚在荷兰TTF交易所的天然气平均价格为每兆瓦时87欧元，超过了该国制造业的临界水平——每兆瓦时85欧元。根据Citadele Bank的分析，如果价格长期维持在这一水平，制造业增长可能在约三个月后放缓，波罗的海新闻网报道。

10月天然气价格

6月，TTF天然气平均价格为每兆瓦时45欧元。10月底，价格升至每兆瓦时104欧元，为2022年12月以来的最高水平。截至11月9日，价格降至每兆瓦时82.5欧元，但在随后几天再次超过90欧元。

Citadele Bank首席经济学家卡尔利斯·普尔盖利斯指出，拉脱维亚工业目前的增长速度快于邻近的波罗的海国家，但高昂的能源成本可能削弱这一优势。第三季度，拉脱维亚制造业产出同比增长6.3%。爱沙尼亚工业生产增长1.5%，但其产出仍比2021年水平低约6%。根据该银行的评估，立陶宛工业增长可能早在7月就已见顶。

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脆弱行业

在拉脱维亚，对天然气价格上涨最敏感的是化学工业、橡胶和塑料制品生产以及金属制成品生产。这些行业的临界水平约为每兆瓦时70欧元，早在9月就已被突破。7月至9月，化学工业产出同比增长14.6%，金属制成品生产增长15.7%。

建筑材料和家具制造商以及印刷行业也属于风险群体，对它们而言，临界水平为每兆瓦时85欧元。纺织品制造、机动车及零部件、服装和饮料生产对天然气价格波动的敏感度较低。Citadele Bank估计，这些行业的临界门槛在每兆瓦时95至115欧元之间。

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