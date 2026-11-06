伦敦金属交易所的铜价周五下跌1.3%，截至格林尼治时间07:00报每公吨13,663美元。自本周初以来，该金属可能下跌3.44%，这将是自3月以来最大的单周跌幅，Asharq Al-Awsat报道，援引路透社消息。

上海期货交易所交易最活跃的铜合约也下跌1.08%，至每吨106,830元，即16,018.17美元。

对人工智能投资的担忧

CRU首席分析师克雷格·朗将报价走弱与对人工智能投资的担忧联系起来。他表示，围绕数据中心扩张的市场情绪正日益影响铜市场。

在民主党赢得美国中期选举后，科技股承压，这加剧了投资者对更严格监管审查以及可能限制人工智能基础设施发展的担忧。

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金属短缺限制跌幅

与此同时，供应受限在一定程度上支撑了铜价。朗警告不要据此得出持续回调的结论，并提到矿山供应困难以及美国以外地区金属供应极为有限。

上海期货交易所监测的仓库铜库存一周内下降超过24%，至33,848吨，为近三年来最低水平。反映中国铜进口需求的洋山溢价周四升至每吨210美元，追平纪录高位。

中国冶炼厂同时面临负加工费和硫酸价格下跌。由于在可能对精炼铜进口征收关税前将金属运往美国，美国以外仓库的库存一直在减少。

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