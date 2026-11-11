作为欧洲市场基准的荷兰Title Transfer Facility枢纽天然气期货价格周三上涨2.7%，至每兆瓦时87欧元。截至阿姆斯特丹时间9时30分，最近月份合约价格为每兆瓦时96.85美元，OilPrice报道。

从月度低点回升

本周初，价格曾跌至每兆瓦时82欧元，即91.30美元，随后回升。当时，美国总统唐纳德·特朗普释放信号称，华盛顿目前不计划对伊朗发动新的打击，石油和天然气市场随之下跌。与此同时，据该媒体报道，美国总统表示，如有必要，美国仍准备发动军事行动。

周三，油价也上涨，而天然气市场则对交易员就美国与伊朗可能达成和平解决方案的乐观情绪减弱作出反应。OilPrice将此与霍尔木兹海峡持续发生的针对油轮的袭击联系起来。

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天然气储备和液化天然气供应

当前价格仍低于10月底创下的超过每兆瓦时101.82欧元的四年高点。同时，这一价格显著高于去年同期水平。

根据Gas Infrastructure Europe的数据，截至11月10日，欧盟天然气储气库的储气率为72%。这低于供暖季开始时的五年平均水平。由于气温下降，大多数欧盟国家已开始从储气库提取天然气。

该媒体还指出，经霍尔木兹海峡运输的液化天然气流量仍低于战前水平，QatarEnergy已将供应相关的不可抗力延长至至少2026年12月底。国际能源署上周表示，全球天然气市场明年也可能继续处于紧张状态。

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