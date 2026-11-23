本周初，欧洲天然气价格升至每兆瓦时96.075欧元，较周五上涨8.6%。在欧洲大陆降温预期以及欧洲储气设施天然气库存偏低的背景下，价格出现上涨，OilPrice报道。

价格走势

基准TTF价格为每兆瓦时105.49美元。据该刊援引彭博社的数据，这是一个多星期以来报价的最大单日涨幅。

与此同时，当前TTF价格仍低于其在10月底达到的每兆瓦时100欧元以上的水平，当时为四年来的高点。不过，与去年同期相比，彼时天然气价格约为每兆瓦时30欧元，即33美元，欧洲基准价格已接近翻两番。

储气库存

OilPrice将价格上涨与因战争导致的中东液化天然气出口中断联系起来。特别是，QatarEnergy宣布的不可抗力推高了LNG现货价格，并且据该刊评估，削弱了欧洲贸易商在夏季的采购，而夏季通常是积极补充储气库的时期。

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欧洲进入供暖季时，储气库中的天然气水平处于十多年来最低水平。该刊还指出，近几周来，夏季期间注入的天然气中约10%已从储气库中提取。

进口风险

Gas Infrastructure Europe数据显示，截至周日，欧盟储气设施的填充率为69.17%，储存了约781太瓦时天然气。注气量为714.16吉瓦时，提取量则为2868.4吉瓦时。

对侵略国俄罗斯天然气进口的禁令将于1月生效，这可能进一步使供应形势复杂化。OilPrice称，欧洲进口商今年购买了俄罗斯公司诺瓦泰克的Yamal LNG工厂生产的几乎全部LNG。

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