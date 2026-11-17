11月17日上午，在荷兰，欧洲天然气基准TTF上涨2%，至每兆瓦时86欧元，即94.61美元。这指的是最近一个月交割合约的价格。正如OilPrice报道，市场在周一收盘时下跌约7%后出现回升。

降温与液化天然气风险

该媒体将前一日的报价下跌归因于流向美国液化天然气出口工厂的天然气量创纪录，以及欧洲最大天然气消费国的温和天气。与此同时，预测显示，欧洲大部分地区将从11月20日前后开始降温，这将增加对供暖、电力和天然气的需求。

液化天然气货物通过霍尔木兹海峡的风险也影响价格。据OilPrice报道，伊朗11月17日再次使用无人机袭击了位于巴林的美国军事设施，伊朗军方还警告船只不要使用通过该海峡的所谓虚假美国航线。据估计，经霍尔木兹海峡运输的液化天然气货物平均发运量约为战前水平的三分之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欧洲的天然气储备

尽管TTF价格已从10月底超过每兆瓦时100欧元的高点回落，但仍接近一年前的三倍，当时价格约为每兆瓦时30欧元。欧洲天然气储存设施目前的填充率约为70%，而往年这一比例约为90%。

几乎所有欧盟国家都已开始从储气库净提取天然气，并且在降温期间会加快。德国储气运营商协会INES上周警告称，在极端低温下，德国冬季的天然气供应可能无法得到完全保障。

关注我们在