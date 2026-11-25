11月25日，全球油价几乎没有变化，原因是供应过剩预期抵消了对中东、尤其是沙特阿拉伯可能出现出口中断的担忧。据Channel NewsAsia报道，布伦特原油期货下跌4美分，至每桶91.36美元；美国西得克萨斯中质原油下跌28美分，至每桶81.77美元。

两种基准原油前一日均上涨逾2%。经纪公司PVM分析师塔马什·瓦尔加将走势受限归因于投资者预期供应可能超过需求。

库存与OPEC+决定

美国原油库存增加也在影响价格。据市场消息人士援引美国石油协会的数据，截至11月20日的一周，库存增加了12.6万桶。同时，路透社调查的八位分析师平均预计库存将增加150万桶。

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OPEC+集团部长将于11月29日举行一系列会议，讨论2027年的产量政策。LSEG高级石油市场研究员郑强·塞托指出，OPEC+政策的不确定性、阿拉伯联合酋长国不再受该集团限制，以及伊拉克提高其产能评估的努力，都在影响市场。

航运风险

也门胡塞武装称，其袭击了沙特阿拉伯的拉斯坦努拉炼油厂和利雅得金融区。拉斯坦努拉是沙特最大的炼油厂，也是位于波斯湾沿岸的一处综合设施的一部分，该设施还被用作沙特石油的大型出口码头。

据国家媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队表示，一艘集装箱船成为袭击目标，并在霍尔木兹海峡附近沿着“未经授权”的航线航行时停了下来。英国海事贸易行动机构称，11月24日，三艘向东穿越该海峡的船只遭到不明弹体袭击。与此同时，在一支被报道描述为非法的团体关闭其阀门后，利比亚沙拉拉输油管道恢复运行。

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