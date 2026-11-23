11月23日亚洲交易时段，油价几乎没有变化，投资者正在评估中东地区航运和炼油基础设施面临的风险。据Channel NewsAsia报道，布伦特原油期货上涨10美分，涨幅为0.11%，报每桶92.67美元。美国WTI原油上涨16美分，涨幅为0.19%，报每桶83.57美元。

报价波动

截至格林尼治时间04:23，布伦特原油报每桶92.67美元，WTI原油报每桶83.57美元。稍早在本交易时段内，布伦特原油下跌1美元，至每桶91.57美元，WTI原油则跌至82.63美元。过去一周，布伦特原油下跌4%，WTI原油下跌5%。

油价受到美国和以色列对伊朗的未解决战争的支撑。周日，与伊朗有关联的胡塞运动表示，其袭击了沙特阿拉伯的一座炼油厂。英国海事贸易行动机构也报告称，周末期间海湾地区和霍尔木兹海峡附近发生了数起针对航运的袭击。

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袭击与欧佩克+会议

巴林表示，伊朗的一次袭击于周六击中一处民用工业设施。伊朗伊斯兰革命卫队则称，对该王国境内的美军军事阵地发动了导弹和无人机袭击，美国海军第五舰队驻扎于此。

分析公司Vanda Insights创始人万达娜·哈里认为，美国与伊朗之间紧张的对抗可能持续到年底。她评估称，华盛顿和德黑兰的威胁及强硬言辞将维持油价中的地缘政治溢价，除非其中一方采取具体升级行动。

欧佩克+部长将于11月29日举行一系列会议，以确定2027年的产量政策。该组织包括欧佩克成员国及其盟友，其中包括俄罗斯。

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