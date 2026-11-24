11月24日，受原油供应增长以及全球市场可能出现过剩的担忧影响，油价维持在三个月低点附近。据Channel NewsAsia报道，市场同时也在评估霍尔木兹海峡航运面临的风险。

布伦特和WTI报价

布伦特原油期货下跌40美分，跌幅0.45%，至每桶88.97美元。前一日，布伦特收于8月31日以来的最低水平。美国西得克萨斯中质原油下跌23美分，跌幅0.29%，报每桶79.94美元；在本交易日早些时候，其触及8月26日以来的最低点。

霍尔木兹海峡内油轮面临的风险对油价形成支撑。伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，三艘被其称为违反规定的油轮在触发海雷后起火。伊朗Press TV电视台对此进行了报道。

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市场供应过剩的迹象

德意志银行的数据显示，10月全球液态烃库存增加了5200万桶。该行估计，这相当于每日170万桶的供应过剩。该行指出，越来越多的迹象表明，全球市场正在趋于平衡并转向供应过剩，尽管可能出现的中断或将延缓这一过程。

来自利比亚的供应也在恢复：沙拉拉输油管道已恢复运行，原油开始流入扎维耶Akakus设施的储罐。路透社的一项初步调查也显示，美国原油和石油产品库存上周可能有所增加。ANZ分析师丹尼尔·海因斯指出，尽管库存和石油产品供应情况有所改善，但物流仍受到限制，储备也较少。

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