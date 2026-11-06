LSM English：拉脱维亚燃油价格同比上涨34.5%

拉脱维亚中央统计局数据显示，2026年10月，该国交通燃油平均消费价格较2025年10月上涨34.5%。柴油价格上涨38.1%，汽油上涨27.9%，车用液化气上涨12.9%，LSM English报道。

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与此同时，10月交通燃油价格比9月高出0.2%。车用液化气价格录得最大月度涨幅，为9.2%。柴油价格上涨0.1%，而汽油价格下降0.2%。

SEB Bank经济学家戴尼斯·加什普伊蒂斯指出，尽管价格上涨，拉脱维亚目前尚未观察到燃油消费习惯出现大规模变化。他建议重新审视的不仅是汽车使用情况，还有总体能源和消费支出。

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对成本的可能影响

加什普伊蒂斯估计，燃油成本上涨首先会被运输和物流行业感受到。未来，这可能影响食品、建筑、制造业及其他日常服务的价格。

这位经济学家还指出，对拉脱维亚家庭预算的压力将取决于冬季天气：如果冬季短暂且温和，最终账单可能维持在去年水平或更低。相反，漫长且提前到来的冬季将增加对能源资源的需求。他称，中东冲突可能升级是另一项风险，这可能导致进一步涨价和能源供应中断。

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