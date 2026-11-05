伊朗外交希望提振市场，TTF价格下跌2.2%——OilPrice

在荷兰，作为欧洲市场基准的荷兰产权转让机制（Title Transfer Facility，TTF）枢纽天然气期货价格周四早间下跌2.2%。截至阿姆斯特丹时间9:00，近月合约交易价格为每兆瓦时86.14欧元，即96.87美元。

据OilPrice报道，此次下跌延续了前一天的跌势。该媒体将市场情绪与以下希望联系起来：美国将就伊朗周边局势采取外交方式，而不是进一步升级。据OilPrice称，美国中期选举结果也影响了这些预期，民主党在选举中取得了压倒性胜利。

两周来的最低水平

当前TTF价格创下两周来的最低水平。同时，该价格明显低于上周末录得的每兆瓦时超过101.82欧元的水平。当时，这一欧洲天然气指标自2022年以来首次突破每兆瓦时100欧元。

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OilPrice指出，2022年，在俄罗斯入侵乌克兰后削减了对大多数欧洲消费者的管道天然气供应，欧洲天然气危机进一步加剧。

LNG供应仍然受限

该媒体写道，尽管价格下降，欧洲在进入冬季时天然气供应形势仍然脆弱。来自卡塔尔的液化天然气流量仍然很少，QatarEnergy已将供应相关的不可抗力延长至少至2026年12月底。

ING分析师沃伦·帕特森和伊娃·曼泰指出，冬季后的形势将在很大程度上取决于波斯湾LNG流量能否恢复。他们评估认为，在市场更加紧张的情况下，天气因素将在冬季尤为重要。

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