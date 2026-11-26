法国工业生产者价格10月同比上涨9.6%，此前9月上涨8.3%。据阿纳多卢通讯社援引法国国家统计局Insee的消息称，这一加速与能源价格上涨有关，后者导致国内价格涨幅更大。

月度走势

按月计算，生产者价格上涨1.5%，而9月的涨幅为1.8%。剔除能源后，该指数环比上涨0.3%，同比上涨3.4%。

在国内市场销售的工业品价格较上年10月上涨8.2%，此前9月上涨6.9%。在采矿和采石、能源及供水类别中，价格上涨15.6%。

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天然气和石油产品的影响

天然气价格同比上涨32.5%，电价上涨13.2%。Insee将批发市场天然气价格上涨部分归因于中东紧张局势再度加剧，以及欧洲天然气储备相对较低。由于市场在很大程度上依赖燃气发电厂，较高的天然气价格也影响了电力批发价格。

国内炼油产品价格较去年10月上涨99%，接近2022年6月的创纪录水平。同时，其月度涨幅从9月的17.5%放缓至0.5%。

出口和进口价格

法国销往国外的工业品价格同比上涨13.2%，此前9月上涨12%，环比上涨2.1%。进口价格同比上涨14.5%，此前9月上涨11.7%，环比上涨2.3%。

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