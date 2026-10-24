肯尼亚纳库鲁县今年至少报告了6起女性和女孩被杀案件。据Nation Kenya报道，该县还登记了418起亲密伴侣暴力案件。

纳库鲁的案件

10月4日，18岁的莫洛中学学生乔伊·万朱伊在莫洛地区莫托村的家中被发现死亡。警方将其23岁的男友沃尔特·基普科埃奇列为主要嫌疑人；在搜捕后，他于10月6日在朗文达村被捕。法院允许将其羁押21天，以进行DNA检测、尸检、精神评估和电子设备鉴定。

14岁的格雷斯·恩加鲁阿于8月23日失踪，她的遗体在吉尔吉尔铁路附近的灌木丛中被发现。一名嫌疑人于9月3日被捕。吉尔吉尔刑事调查部门负责人约瑟夫·帕尔西亚塔表示，在法院批准的30天期限结束后，该嫌疑人获准保释，调查人员仍在等待DNA鉴定结果，并寻找其他可能涉案人员。

4月，阿妮塔·穆格韦鲁在纳库鲁死亡。调查认为，她在家庭冲突中被其丈夫、肯尼亚国防军军官埃德温·考恩加·穆托米上尉刺伤。经过精神评估后，法院认定他不适合出庭受审，并将其送往马塔里国家教学和转诊医院治疗。

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数据与法律漏洞

性别、社会服务和包容性部门记录显示，2025年9月至2026年8月期间，纳库鲁有418名亲密伴侣暴力受害者。纳库鲁东部占其中219起。同一地区还登记了该县2012起为受害者提供心理和创伤治疗支持案例中的1069起。

纳伊瓦沙记录的性暴力和基于性别暴力受害者人数最多，为394人。纳库鲁东部登记350起此类案件，纳库鲁西部273起，莫洛194起。

由总统威廉·鲁托于2025年1月设立的性别暴力和杀害女性问题工作组，于2026年1月26日向他提交报告。文件指出，肯尼亚法律没有对杀害女性作出明确界定，这可能使案件的一致处理和数据收集更加复杂。该工作组建议进行法律和政策改革，包括根据《性犯罪法》将婚内强奸认定为刑事犯罪。

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