以色列中央选举委员会10月27日驳回了利库德集团因全国各地投票站排队而要求延长投票时间的正式请求。据《耶路撒冷邮报》报道，委员会认为没有作出这一决定的依据，尤其考虑到所有人口群体的投票率都很高。

委员会澄清，所有在投票站关闭前抵达的选民都将能够投票。同时，由于停电，希伯伦的投票时间被延长至22:00。

各党要求增加一小时

“以色列人民”党、国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔所属的“犹太力量”党以及极端正统派沙斯党加入利库德集团，呼吁将投票时间延长一小时。“以色列人民”党的奥费尔·温特表示，该党代表报告称投票站出现异常人群聚集，他称这可能妨碍该党的支持者投票。

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沙斯党领导人阿里耶·德里对他所称的极端正统派和右翼支持地区的冷漠表示担忧。他还表示，左翼力量支持地区和阿拉伯族群的投票率很高。

亚沙尔党的反对意见

据该报报道，只有中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔伯格可以决定延长投票时间。由加迪·艾森科特领导的亚沙尔党反对利库德集团的请求。该党在声明中表示，没有发生任何足以证明延长投票合理的异常事件，而且该请求本身在其看来可能为日后对选举公正性提出质疑的说法创造基础。

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