澳大利亚运营商TT-Line已暂停新型“塔斯马尼亚精神号”渡轮在吉朗附近穿越菲利普港湾时使用自动驾驶系统。澳大利亚广播公司新闻报道，这一决定是在对两起涉及船舶操舵系统故障的独立事件进行调查期间，作为预防措施作出的。

第五次航行时发生故障

上周四，Spirit IV渡轮正在执行其第五次客运航行，在前往吉朗、接近港湾时，主操舵系统发生故障。故障发生在控制系统从自动驾驶切换至手动模式期间。

船员启用了备用操舵系统，并召来拖船护送渡轮前往吉朗。因此，该船比原定时间晚约四小时抵达。

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Spirit V事件

Spirit IV事件发生前，姊妹船Spirit V也曾发生另一起故障。10月期间，这艘渡轮在试航时曾短暂驶出港湾内标示的航道。

这两起事件均由澳大利亚运输安全局调查。调查结果报告预计将在明年年中前完成。

TT-Line董事长肯·卡诺夫斯基表示，Spirit IV抵达吉朗后，检查发现控制台机电部件存在一个轻微问题，现已排除。自动驾驶系统将继续在巴斯海峡的开放水域使用，但不会在接近或离开吉朗时使用。在塔斯马尼亚州西北部的德文波特，渡轮此前进出港口时也仅使用手动模式。

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