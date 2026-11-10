澳大利亚昆士兰州的Town Square Redbank Plains购物中心在约200米电线被盗后断电。该综合体管理部门通过电子邮件通知租户，身份不明者盗走了保障该设施安全供电所必需的重要接地电缆。

商店停止营业

由于停电，购物中心内的商店关闭，包括Aldi和Woolworths超市。商家担心因无法在冰箱中保存商品而蒙受损失。在该中心经营一家寿司餐厅的阿伊达表示，如果没有制冷，肉类、鱼类和蔬菜可能会变质。

她说，中心管理人员希望在约17:00恢复供电，但届时食品储备可能已经变质。与兄弟共同经营当地一家理发店的萨姆表示，停电给他的家庭造成了经济损失：店铺无法营业，但仍需向员工支付当天的工资。

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能源工作人员协助该中心

据ABC News报道，能源公司Energex的发言人丹尼·唐纳德表示，损坏涉及购物中心的私有电网，未影响公共电网。Energex的工作人员正在现场协助该综合体员工。

唐纳德称盗窃铜材是危险行为，并警告说，今年针对电网的干预企图已造成死亡和严重伤害。牙科诊所Redland Plains Dental因停电而无法接待患者，正将电话转接至其位于伊普斯维奇的中心。

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