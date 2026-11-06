托马斯·图赫尔没有将科尔·帕尔默、菲尔·福登和科比·梅努列入英格兰队参加对阵克罗地亚和西班牙的欧国联比赛的大名单。同时，多特蒙德中场乔布·贝林厄姆——裘德·贝林厄姆的弟弟——以及富勒姆中场乔什·金首次获得国家队征召，天空体育报道。

帕尔默、福登和梅努落选大名单

在一个因伤病多次中断的赛季后，帕尔默在夏天未被列入英格兰队的世界杯阵容。这名切尔西球员也因轻微的身体状态问题，在9月和10月离开了国家队上一次集训。

在上一次国际比赛日间歇期，图赫尔在回答有关帕尔默参加国家队比赛的问题时表示：“很难否认你所说的话。我只能根据他在国家队的表现来评判他，而他确实错失了太多机会。”

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曼联中场梅努也因性质未明的伤病缺席了上一期名单。他在世界杯上没有出场一分钟，尽管他被列入了该赛事的参赛名单。曼城前锋福登既没有获得夏季赛事的征召，也没有进入国家队秋季阵容。

新人和回归球员

贝林厄姆和金此前曾代表英格兰青年队出战，并首次获得该国成年国家队征召。后卫本·怀特和杰德·斯彭斯也重返名单。

11月比赛的大名单中包括门将乔丹·皮克福德、后卫特伦特·亚历山大-阿诺德和马克·格伊、中场裘德·贝林厄姆、德克兰·赖斯和埃贝雷奇·埃泽，以及前锋哈里·凯恩。英格兰将于11月12日对阵克罗地亚，并于11月15日客场迎战西班牙。

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