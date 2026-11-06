图恩在欧协联以3比1击败哈茨——天空体育新闻

瑞士球队图恩在欧协联比赛中以3比1击败苏格兰的哈茨。比赛在瑞士的施托克霍恩竞技场举行。第22分钟，客队后卫杰米·麦卡特打进乌龙球，成为本场比赛的首粒进球。

客队失误与图恩的三粒进球

中场休息前，图恩扩大了领先优势：尼尔斯·赖希穆特送出低平球传中后，哈茨后卫史蒂芬·金斯利试图解围，但球落到布赖顿·拉博脚下，后者将球打进。第56分钟，富尔坎·杜尔孙接赖希穆特传球破门，打入主队第三球。

比赛开始不久因看台上燃放烟火产生浓烟而短暂停止。由于这次暂停，上半场补时九分钟。中场休息后，哈茨门将博·罗伊斯作出数次扑救，包括挡住杜尔孙和赖希穆特的射门，但未能阻止第三个进球。

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哈茨三场比赛后积一分

第82分钟，斯图尔特·芬德利头球接应乔迪·阿尔特纳的任意球，将比分差距缩小。此前，哈茨的另一粒进球因越位被判无效。金斯利因伤离场，19岁的马修·吉利斯替补登场。

据天空体育报道，赛前哈茨主教练沃特·弗兰肯因多名球员存在不同健康问题而无法使用10名球员。欧协联前三轮过后，这支苏格兰球队积一分：此前他们与北西兰战平，并输给特拉布宗体育。赛后，弗兰肯表示，球队需要团结一致并继续努力训练。

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