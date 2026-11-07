土耳其不反对修复连接伊拉克与叙利亚地中海沿岸的基尔库克—巴尼亚斯输油管道。土耳其能源和自然资源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔在伊斯坦布尔作出这一表态，The National报道。

他表示，安卡拉不认为叙利亚路线会对经土耳其杰伊汉港出口伊拉克石油构成竞争性威胁。拜拉克塔尔指出，土耳其提议将其基础设施的输送能力从每日150万桶提高至250万桶，而叙利亚方向的潜在输送能力可达到每日100万至150万桶。他补充说，安卡拉认为土耳其路线成本更低且更稳定。

伊拉克与叙利亚的协议

伊拉克和叙利亚于7月商定修复这条长800公里的基尔库克—巴尼亚斯输油管道。该管道于1952年投运，最初的输送能力为每日30万桶。经过数十年的冲突后，该管道停止运行，自2003年美国领导的联军入侵伊拉克以来一直未恢复运营。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

修复后的路线可将来自伊拉克富油地区基尔库克的石油运往叙利亚地中海沿岸，以供进一步出口。这将使伊拉克能够在通过南部港口和霍尔木兹海峡出口面临复杂情况之际实现供应多元化。目前，该国正用卡车将南部的额外石油运输至土耳其的管道网络。

项目成本与安全

与此同时，分析人士不预计修复会迅速完成。该输油管道穿过伊拉克和叙利亚沙漠的偏远地区，那里有“伊斯兰国”组织的活动据点，该组织此前曾袭击石油基础设施。分析公司Kpler评估称，项目在近期实施的可能性较低：重建将需要数十亿美元，并持续数年。

土耳其杰伊汉港通过伊拉克—土耳其管道与伊拉克相连，该管道在土耳其境内路段的输送能力为每日150万桶。2023年3月，在仲裁裁决后，经由该管道的出口完全停止；随后，在巴格达、库尔德斯坦地区政府和国际石油公司就开采及运输费率达成协议后，出口得以恢复。

关注我们在