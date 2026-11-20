土耳其公司Baykar向土耳其安全部队交付了首批3架KIZILELMA无人战斗机。据AeroTime报道，该飞行器在完成验收测试后正式列装。

Baykar表示，KIZILELMA测试和训练项目涵盖了600架次飞行。该公司还称，土耳其成为首个将无人战斗机纳入军事装备序列的国家。Baykar没有说明究竟是安全部队的哪个单位接收了这3架飞行器。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，经过多年的工作，KIZILELMA已被纳入土耳其武装部队的装备序列。Baykar将这一事件献给其已故创始人厄兹德米尔·拜拉克塔尔。

从首飞到服役

Baykar于2021年7月20日展示了KIZILELMA的概念图，该飞行器于2022年3月12日进入生产线。它于2022年12月14日在泰基尔达省乔尔卢市完成首飞。

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2023年4月，KIZILELMA与AKINCI攻击型无人机进行了密集编队飞行。2025年12月，两架此类飞行器利用机群自主技术进行了密集编队飞行；2026年5月，KIZILELMA与意大利M-346飞机进行了自主编队飞行。

武器测试与出口

首次使用TOLUN和TEBER-82弹药的实弹测试于2025年10月8日进行。同年11月，在锡诺普海岸附近，KIZILELMA使用GÖKDOĞAN空对空导弹击中了一个喷气式空中目标。2026年7月，该飞行器还使用Roketsan生产的JET-230超音速空对地导弹击中了目标。

2026年5月，Baykar首席执行官哈卢克·拜拉克塔尔宣布与印度尼西亚达成一项关于12架KIZILELMA飞机的框架协议。交付计划于2028年开始，该协议还包括另外48架飞行器的选择权。

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