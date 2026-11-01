土耳其将库尔德工人党（PKK）领导人阿卜杜拉·厄贾兰转移至马尔马拉海伊姆拉勒岛监狱新建的区域。亲库尔德的人民平等与民主党议员米特哈特·桑贾尔表示，Channel NewsAsia报道。

伊姆拉勒岛上的转移

厄贾兰自1999年被捕以来一直被关押在伊姆拉勒岛监狱。桑贾尔10月31日在接受Medya Haber TV采访时确认了他的转移，但未提供更多细节。

桑贾尔没有直接确认新建监狱区域的条件更好。不过，据该媒体评估，他的话可能表明了这一点。改善厄贾兰的拘押条件，是库尔德方面为结束PKK与土耳其当局之间持续数十年的对抗所作努力中的关键要求之一。

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和平进程

桑贾尔表示，和平进程在过去两个月一直“处于暂停状态”，因此应当加快推进。他还表示，将厄贾兰转移至监狱新区需要推动这一进程加速。

桑贾尔属于DEM政治人士团体，该团体自厄贾兰于2025年2月呼吁PKK解散并放下武器以来，定期探望厄贾兰。三个月后，该组织宣布将放下武器并停止敌对行动。此后，土耳其议会于8月批准了关于有条件赦免数千名PKK武装人员的立法，该法案随后由总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安签署。

厄贾兰在20世纪70年代共同创立的PKK，被土耳其、美国和欧盟认定为恐怖组织。自1984年以来，与该组织的冲突已造成数万人死亡。

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