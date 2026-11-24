土耳其正在制定一项机制，旨在确保商船在黑海安全航行，并保障食品和农产品的持续供应。土耳其常驻联合国代表艾哈迈特·耶尔德兹在联合国安理会简报会上表示，阿纳多卢通讯社报道。

商船机制

耶尔德兹表示，该机制应保障商船航行安全，并防止食品和农产品供应中断。他指出，土耳其借鉴了黑海谷物倡议的经验，并认为这一机制将符合所有各方的利益，尤其是最依赖这些供应的国家。

黑海谷物倡议于2022年7月22日在伊斯坦布尔由俄罗斯联邦这一侵略国、乌克兰和土耳其签署，联合国作为协议的调解方和见证方。该倡议规定设立人道主义海上走廊，使载有谷物、其他食品和化肥的船只能够从指定的乌克兰黑海港口安全通行至全球市场。

耶尔德兹表示，该倡议有助于防止战争蔓延至这条水道。他说，土耳其将利用其地缘政治位置、与相关各方的联系以及调解经验，以实现海上的持久稳定。

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《蒙特勒公约》与排雷

土耳其代表还提醒说，自战争开始以来，安卡拉一直适用《蒙特勒公约》第19条，该条款允许在战时对交战方军舰关闭土耳其海峡。他表示，土耳其正在认真且公正地履行条约规定，并将继续这样做。

作为区域合作的例子，耶尔德兹提到了黑海反水雷任务组——土耳其、罗马尼亚和保加利亚开展的联合海军排雷倡议。他还重申支持乌克兰的独立、主权和领土完整，强调需要通过谈判解决问题，并呼吁战争各方根据国际法和《联合国宪章》，就公正且持久的和平进行直接谈判。

耶尔德兹欢迎阿布扎比外交接触的加强，并呼吁继续直接对话。

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