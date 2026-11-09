土耳其批准超过33吉瓦储能项目——德国之声

主办联合国气候峰会COP31的土耳其自2022年以来已批准超过33吉瓦的电池储能项目。据德国之声报道，这些容量可为超过2700万户家庭提供电力。

储能系统将补充风电和太阳能发电的快速增长。目前，这些能源占土耳其电力供应的22%，而十年前其占比为4.5%。太阳能在该国电力行业装机容量中的占比从2014年的约0.1%上升至2026年初的近21%。

对煤炭的依赖

与此同时，土耳其的燃煤发电量在过去十年中增加了约三分之一。2024年，该国的煤电装机容量超过德国和波兰；这两个国家此前拥有欧洲最大的此类容量，但其容量已开始下降。

土耳其至今尚未确定全面淘汰煤炭的日期。根据德国气候倡议Beyond Fossil Fuels的数据，该国约97%的新煤炭项目在过去十年中被取消。然而，今年6月，土耳其当局宣布计划扩建一座最大的燃煤电站，并将其容量提高近一倍。

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智库Climate Action Tracker指出，土耳其现行的气候目标允许排放量增长至2038年。该组织认为，这使该国到2053年实现碳中和目标更加困难。

电气化与燃料进口

环保网络350.org土耳其团队负责人埃费·拜萨尔表示，土耳其进口95%的天然气、83%的原油和60%的煤炭。9月，该国发起全球“35x35”倡议，计划到2035年将全球经济体的电气化水平从略高于20%提高至35%。

该倡议包括在交通、建筑和工业领域以电力替代化石燃料。与此同时，根据Climate Action Tracker的评估，土耳其国家能源计划预计到2035年仅将总能源消费中约25%实现电气化。

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