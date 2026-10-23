土耳其与加拿大启动战略伙伴关系——《The National》

10月22日，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在安卡拉会见加拿大总理马克·卡尼期间，土耳其与加拿大启动了战略伙伴关系。双方同意发展能源和国防领域的联系，并增加航班数量以支持贸易和旅行，据《The National》报道。

国防与能源协议

这两个北约成员国签署了国防合作和能源协议。埃尔多安表示，双方存在广泛的合作机会，涵盖采掘业、液化天然气、关键矿产和核能。

这位土耳其总统表示，战略伙伴关系不应仅仅停留在象征性决定上。土耳其有意进口能源资源和燃料，包括从加拿大进口，同时也有意供应关键原材料。

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合作计划与贸易

卡尼表示，该伙伴关系由一项为期三年的行动计划支持。该计划涵盖贸易和投资、国防与安全、能源以及人与人之间的联系。

土耳其和加拿大希望将双边贸易额从目前的30亿美元提高至100亿美元，但埃尔多安没有说明实现这一目标的时间框架。双方计划于下个月启动自由贸易协定谈判。卡尼将于周五在伊斯坦布尔与土耳其商界代表举行会面。

在加拿大总理访问期间，国际特赦组织呼吁他在与埃尔多安交谈时提出土耳其限制民主自由的问题。该组织援引了近期对活动人士、记者和反对派政治人士的拘留。

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