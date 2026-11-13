土耳其与卡塔尔签署共同防御协议——France 24

土耳其和卡塔尔在伊斯坦布尔签署了一项共同防御协议，并同意在两国中的任何一国遭受外部武装攻击时采取统一立场。France 24报道，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼会晤期间签署了该文件。

磋商与军事合作

双方在联合声明中表示，该协议旨在加强集体防御和地区安全。安卡拉和多哈同意就本国安全面临的威胁，以及地区和全球安全问题与国防政策进行磋商。

两国还计划通过联合军事演习、国防工业合作以及为培训而进行的人员交流来扩大合作。公报指出，这一安排反映了土耳其和卡塔尔保护主权和领土完整的意愿，以及两国对更安全、更稳定地区秩序的愿景。

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能源伙伴关系

土耳其和卡塔尔还表示，准备发展能源合作，特别是液化天然气贸易。土耳其政府表示，两国正致力于发展和多元化能源伙伴关系，国防领域的合作将继续增长。

卡塔尔埃米尔此前在土耳其南部参加了联合国COP31气候峰会，之后抵达伊斯坦布尔。新协议是在土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦于8月签署麦加共同防御协议之后达成的。根据该文件，对任何一方的攻击将被视为对所有参与方的攻击。

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