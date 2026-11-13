11月12日，土耳其和中国签署了一项初步协议，旨在为太阳能和风能项目吸引约150亿美元投资。该协议是在安塔利亚举行的联合国气候峰会COP31期间达成的，Euronews报道。

太阳能和风能项目

该协议涵盖总装机容量为7吉瓦的太阳能和风力发电站计划，以及储能系统的发展和电网现代化。土耳其能源部长阿尔帕尔斯兰·拜拉克塔尔表示，合作还将包括用于在该国生产风力涡轮机设备的技术交流。

项目实施时间表及其融资细节尚未公布。签署协议前，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与中国国家副主席韩正于11月11日在峰会期间举行了会谈。

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据中国国家通讯社新华社报道，韩正表示，北京准备鼓励中国企业在土耳其投资，并将可再生能源列为深化合作的方向之一。

至2040年的能源战略

根据土耳其能源部的数据，截至9月底，土耳其太阳能和风能发电的装机容量约为43.8吉瓦，略超过该国总发电装机容量的三分之一。新的国家能源战略计划到2040年将太阳能和风能装机容量提高至175吉瓦。

拜拉克塔尔在11月10日的峰会上估计，土耳其到2040年实现能源转型的投资需求约为3000亿美元。他表示，筹集如此规模的资金将需要国际伙伴关系以及对投资者而言可预测的条件。

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