土耳其和世界卫生组织在安塔利亚举行的COP31气候大会上推出了自愿参与的“安塔利亚韧性卫生系统倡议”（Antalya Initiative for Resilient Health Systems，AIR）。该倡议规定，各国将记录保护健康免受气候冲击影响的成功和失败方案、其成本，并分享这些经验。正如Health Policy Watch报道，截至周一晚间，尚无任何国家宣布参与该倡议。

COP31在土耳其安塔利亚开幕，近200个国家的代表参加了会议。预计两周内将有约10万名与会者参加会议，其中包括90多位国家元首和数百名部长。开幕日的主要议题之一，是需要采取实际行动，保护公众健康免受气候变化后果的影响。

适应资金

围绕议程的谈判使开幕式推迟了一个半小时。发展中国家坚持将气候融资问题列入正式议程。最终，与会者将一项在贝伦商定的两年工作计划纳入议程，该计划涉及落实富裕国家为发展中国家的气候行动提供资金的承诺。

与此同时，非洲集团撤回了就将适应资金增加至三倍设立单独议程项目的要求。根据联合国环境规划署的数据，即使采用不同的计算方法，现有承诺也只能覆盖发展中国家到2035年为适应气候变化每年约需4200亿美元的20%至29%。

由44个最不发达国家组成的集团呼吁COP31与会者不要推迟艰难决定，并确保减排、获得资金以及保护最脆弱社区。

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气候危机与健康

联合国气候事务负责人西蒙·斯蒂尔强调，调整卫生系统不足以成为应对持续变暖的充分措施。他表示，必须迅速且公平地摆脱化石燃料。

根据《柳叶刀倒计时》的评估，2023年高温与创纪录的71万例死亡有关，其中近四分之三由气候变化造成。根据这些数据，燃烧化石燃料导致的空气污染在当年还造成278万例死亡。

世卫组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯表示，在该组织去年的调查中，超过90%的国家将资金不足列为落实气候与健康计划的主要障碍之一。他还指出，在讨论气候融资的正式谈判中，健康没有单独的议程项目。

巴西卫生部长亚历山大·帕迪利亚表示，用于卫生适应的国际公共承诺从2022年的约32亿美元降至2024年的22亿美元。这约占所有国际公共适应资金的5%。

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