在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会COP31主席国发布了《安塔利亚宣言》第二份草案。该文件提议到2035年将电力在全球最终能源消费中的占比提高至35%，阿纳多卢通讯社报道。

COP31主席穆拉特·库鲁姆表示，草案重申了《巴黎协定》将全球变暖限制在1.5摄氏度以内的目标，并呼吁加快减排、增强应对气候变化的韧性。他表示，已有167个缔约方提交了新的国家自主贡献，即NDC。

电气化与清洁能源

土耳其的“35到35”倡议 предусматривает发展可再生能源装机容量、提高能源效率、升级电网，并建设储能系统。库鲁姆还将碳捕集、利用与封存技术列为该草案的优先事项之一。

库鲁姆表示，守住1.5摄氏度目标意味着保护生命，因为气温上升会影响社区、水资源和沿海城市。

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适应气候变化融资

宣言草案支持全球呼吁，即到2035年将适应气候变化融资至少增加两倍。拟议措施包括简化资金获取程序、缩短审批和拨款流程，以及增加赠款和优惠融资。

该文件还提出了“安塔利亚—亚的斯亚贝巴”适应与韧性融资路线图。该路线图旨在将气候融资承诺与脆弱社区的需求联系起来，特别是在非洲和小岛屿发展中国家。宣言还单独呼吁扩大早期预警系统，以在2027年前实现全民保护。

COP31谈判主席克里斯·鲍恩表示，主席国将与谈判团体进行密集磋商，以就草案达成共识。他还指出，中国正积极参与这一进程，并以建设性方式提出自身的问题和关切。

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