土耳其在安塔利亚举行的COP31气候峰会上启动了关于人工智能的自愿性《安塔利亚宣言》。该倡议旨在帮助利用技术寻找气候解决方案，同时评估其推广带来的环境风险，《韩国先驱报》报道。

该倡议目前获得了80项支持，但正式支持它的只有九个国家。其余支持者为企业和民间社会代表。德国表示有意加入该文件，而美国、中国和欧盟目前尚未被列入正式支持者名单。

人工智能的机遇与风险

联合国气候事务负责人西蒙·斯蒂尔表示，人工智能和其他先进技术具有巨大潜力，但同时也带来风险。他表示，人工智能带来的益处必须超过其对社会和环境日益增加的成本。

人工智能已被用于改进天气预报、监测工业排放以及优化可再生能源。与此同时，支撑这些技术运行的数据中心消耗大量电力和水资源。这引发了人们对部分社区公用事业账单上涨以及此类基础设施碳足迹的担忧。

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数据中心的资源消耗

根据国际能源署的数据，数据中心消耗的电力中约30%由煤炭发电产生。可再生能源占27%，天然气占26%，核能占15%。

根据联合国一项研究的结论，2025年，数据中心消耗的电力超过了除十个国家外世界所有国家的用电量。到2030年，其用水量可能相当于撒哈拉以南非洲国家全部人口一年的基本用水需求。

曾与土耳其共同制定该宣言的一个联合国国际机构副秘书长托马斯·拉马瑙斯卡斯表示，此次启动应为新的加入创造动力。Beyond Fossil Fuels代表吉尔·麦卡德尔批评该文件，称其承诺含糊不清，并警告说，该文件可能在未解决其基础设施对气候的实际影响的情况下，为大型科技公司提供“绿色”形象。

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