在土耳其，海因里希·伯尔基金会员工Yonca Verdiyoğlu Şık因涉嫌间谍活动被暂时拘留，并被带往伊斯坦布尔一家法院接受讯问。讯问后她被释放，《明镜》周刊报道。

有关基金会工作的问询

Şık的律师表示，在法庭上，其当事人被问及她在海因里希·伯尔基金会的工作、该组织的运作原则、其活动以及她获得的款项。基金会与土耳其LGBTQ+协会Kaos GL的合作也被单独问及。

律师称，Şık清楚地说明了她的工作以及基金会的运作原则。她称该程序令人担忧。律师还表示，她得知Şık被禁止离开土耳其。

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针对LGBTQ+组织的突击行动

9月，土耳其进行了全国范围的突击行动，其中包括针对LGBTQ+团体的行动，许多人被拘留。土耳其司法部门指控他们犯有淫秽和卖淫等罪行。

据国家通讯社阿纳多卢通讯社报道，司法部长阿肯·居尔莱克表示，对协会财务报表的审查发现，有来自境外国家机构的大额资金转账。亲政府的土耳其电视台还报道称，伊斯坦布尔省长办公室的检查结论显示，这些协会据称未按照其章程规定的宗旨开展活动。海因里希·伯尔基金会否认有关非法资助这些团体的指控。

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