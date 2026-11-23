土耳其防务公司STM已完成验收测试，并向该国安全部门交付首批Alkan FPV自杀式无人机。据阿纳多卢通讯社报道，该系统此前以Kargu FPV之名亮相。

打击目标与自主俯冲

Alkan可携带杀伤人员或穿甲战斗部，对静止和移动目标实施昼夜精确打击。该无人机具有低雷达可探测性和实时视频传输系统。

图像处理技术使该飞行器能够锁定目标，并在飞行最后阶段执行自主俯冲。该系统还配备了符合MIL-STD-331标准、带有保险机构的引信。近炸引信传感器可在设定距离自动引爆。

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航程可达10公里

Alkan的任务航程为10公里，最高速度为每小时140公里。其工作飞行高度为500米，最大海拔高度为5500米。

在自杀式无人机配置下，该飞行器可在空中停留超过20分钟。在不配备弹药和引信的侦察配置下，续航时间可达44分钟。该平台在设计时具备对抗电磁干扰的能力：得益于光纤运行模式，它在没有GPS或射频信号的情况下仍可保留飞行和制导能力。

Alkan与Kargu攻击无人机采用共同架构，无需改装即可使用相同的引信以及杀伤人员或穿甲战斗部。STM首席执行官厄兹居尔·居莱吕兹表示，该公司曾向土耳其安全部门供应产品，并将其出口到四大洲15多个国家。

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