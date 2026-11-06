一艘土耳其地震勘探船预计将于2026年11月17日至20日期间抵达巴基斯坦卡拉奇，启动海上油气勘探。Dawn报道，消息援引巴基斯坦政府石油部门。

石油工业部长阿里·佩尔韦兹·马利克主持的会议讨论了为Turkish Petroleum Offshore Company船只抵达所做的准备工作。TPOC、巴基斯坦国有能源公司以及外交部、海事部、国防部和内政部的代表参加了会议。

阿拉伯海勘探

TPOC是Turkish Petroleum Corporation的子公司，是位于巴基斯坦沿海阿拉伯海的Eastern Offshore Indus-C区块运营商，并持有该区块25%的权益。Pakistan Petroleum Limited持有35%的权益，Oil and Gas Development Company Limited和Mari Energies各持有20%。

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据Pakistan Petroleum Limited估计，该区域可能蕴藏1.5万亿至2万亿立方英尺天然气。该公司此前已在那里开展二维和三维地震勘测。TPOC还将持有两个陆上区块的权益：Sukhpur-II为25%，Ziarat North为10%。

重返海上作业

石油部门表示，该船抵达将意味着巴基斯坦在近20年的中断后恢复海上地质勘探工作。2025年1月，该国在暂停18年后宣布，就靠近信德省和俾路支省的印度河和马克兰盆地40个海上区块的勘探许可进行招标。

去年，巴基斯坦当局将23个海上勘探区块授予由当地能源公司牵头的四个财团；其中一些财团引入了包括Turkish Petroleum Corporation在内的外国合作伙伴。自该国1947年独立以来，在面积约30万平方公里的巴基斯坦海上区域仅钻探了18口井。

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