在德国，姓氏听起来像土耳其语的申请人较少获得为孩子提供学前托育机构具体名额的提议。Ifo研究所、慕尼黑工业大学、哈雷经济研究所和德国高等教育研究中心开展的一项研究显示了这一点，Der Spiegel报道。

机构回复的差异

研究人员以虚构父母的名义，向有三岁以下儿童名额的机构发送了内容完全相同的电子邮件。只有发件人的姓氏不同：分别听起来像德国姓氏或土耳其姓氏。

约71%的机构回复了使用德语发音姓氏的咨询，而回复使用土耳其语发音姓氏邮件的机构约为66%。研究作者称，这一差异具有很高的统计显著性。此外，姓氏带有土耳其语发音的申请人获得具体名额提议的可能性低约20%，对其邮件的回复也更短、更没有帮助。

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研究如何进行

2021年3月，研究人员向超过2.2万家学前托育机构发送了邮件。约1.87万份咨询成功送达，每家机构只收到一封邮件。研究人员收到了12,547份咨询的回复。发件人的姓氏被随机设定为听起来像德国姓氏或土耳其姓氏。

即使在姓氏听起来像土耳其语的申请人签名中注明拥有高等教育学历时，这种不平等仍然存在。在实验结果显示不平等更为明显的地区，这类机构在园儿童中具有移民背景的儿童比例较低。

研究作者指出，机构负责人往往在时间和人员不足的条件下分配数量有限的名额。他们认为，增加工作人员数量，以及实行集中且透明的申请程序，可能有助于实现更公平的入园机会。

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