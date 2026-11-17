土耳其国防电子制造商ASELSAN与导弹制造商ROKETSAN签署了总额12.8亿欧元、即14.1亿美元的合同。这些协议规定供应导弹数据传输系统和导引头系统，AeroTime报道。

合同细节

2026年11月16日，ASELSAN在提交给土耳其公共信息披露平台KAP的公告中披露了这些协议的信息。文件将ROKETSAN列为客户，但未说明导弹项目、订购系统的数量或交付时间表。

导引头系统用于探测和跟踪目标，通常在导弹飞行的最后阶段发挥作用。数据链可在发射后更新目标信息。ROKETSAN生产导弹和精确制导航空弹药，包括MAM系列，但公告并未表明这些合同是否涵盖此类弹药。

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根据披露的信息，在ASELSAN最新公布的财务报表中，ROKETSAN占该公司净销售额的5.6%，占其贸易应收账款的7.3%。

此前的合同

2026年9月23日，ASELSAN宣布与ROKETSAN签订了一份价值12.3亿欧元、即13.6亿美元的合同，用于供应防空系统的子系统。

ASELSAN还于10月5日宣布，与土耳其国防工业管理局达成价值24.6亿欧元的混合防空系统协议。10月26日，该公司披露了一份价值5.23亿欧元的合同，用于开发下一代防空和反导系统。9月，ASELSAN在土耳其科尼亚向来自18个国家的代表团展示了安装在Bayraktar TB2无人机上的电子战系统和雷达吊舱。

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