土库曼斯坦预计，从边境城市谢尔赫塔巴德通往阿富汗赫拉特的天然气管道段将于2027年初开始向阿富汗第三大城市供应天然气。OilPrice援引与路透社交谈的土库曼斯坦官员报道称。

线路的首个路段

谢尔赫塔巴德—赫拉特天然气管道是TAPI项目的一部分，该项目旨在连接土库曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度。土库曼斯坦上个月在土库曼能源论坛上表示，该管道已抵达赫拉特郊区，该路段计划在年底前投入运营。

谢尔赫塔巴德与赫拉特之间的路段长约150公里。这不到整个TAPI天然气管道规划总长度1,800公里的十分之一。该项目总成本估计为100亿美元。

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赫拉特的基础设施

赫拉特还规划了后续项目：通往该市工业园区的管道、天然气配气站、工业区气化以及压缩天然气综合设施。土库曼斯坦10月还表示，一名私人投资者提议在该市附近建设一座燃气发电站。

资金与政治障碍

TAPI项目多年来一直面临政治和资金障碍。OilPrice列举的项目实施和国际融资风险包括，“塔利班”在2020年代初重新掌权阿富汗，以及巴基斯坦和印度之间长期存在的敌意与不信任。

负责该项目的土库曼斯坦国有公司负责人穆罕默德米拉特·阿马诺夫告诉路透社，首个路段的启动可能带来早期收入，并提高贷款机构的信心。该媒体评估称，土库曼斯坦的天然气储量位居世界第五，仅次于俄罗斯、伊朗、卡塔尔和美国。

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