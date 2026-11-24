Dubai Darts Masters飞镖赛将在中断十年后于2027年重返阿拉伯联合酋长国迪拜。世界飞镖系列赛将于1月22日至23日在Coca-Cola Arena举行，Sky Sports报道称。

16名选手参加的赛事

八名顶尖PDC选手将参加Dubai Darts Masters。赛事将采用16名运动员参加的单败淘汰制：首晚计划进行八场首轮比赛，第二天将进行后续阶段比赛和决赛。

参赛者还将争夺世界系列赛排名积分，这将帮助他们争取进入在阿姆斯特丹举行的赛季收官赛事。

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重返PDC赛历

迪拜是最早举办世界飞镖系列赛分站赛的城市之一，赛事曾于2013年至2017年在当地举行。Dubai Darts Masters上一次举办是在2017年，当时苏格兰选手加里·安德森在决赛中以11:7击败荷兰选手迈克尔·范·格文，成功卫冕。

2027年世界飞镖系列赛赛季将于1月15日在巴林开幕，随后选手将前往阿联酋。PDC首席执行官马特·波特表示，Coca-Cola Arena将成为连续两天举办高水平飞镖赛事的场地。

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