波兰总理唐纳德·图斯克在爱尔兰都柏林举行的新闻发布会上表示，在有弗拉基米尔·普京的代表和美国总统唐纳德·特朗普的美国外交官在场的谈判桌上，波兰“并不太受欢迎”。RMF24对此进行了报道。

欧洲的代表权

图斯克表示，他不想参与关于究竟应由谁在此类谈判中代表欧洲的讨论。据他所说，波兰不应参与总统和总理之间争夺谈判桌席位的竞争。

这位波兰总理指出，欧洲已经有相关机构：欧洲委员会、欧洲理事会主席以及欧盟高级代表。在他看来，应加强由欧洲机构所代表的共同立场，而不是建立新的机制。

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波兰的立场

图斯克还强调，他每天都会得到咨询，并不觉得波兰在国际接触中的参与不足。与此同时，他解释说，波兰对俄罗斯的立场明确且强硬。

图斯克称，代表侵略国的俄罗斯方面正是由于华沙的这一立场，而不希望波兰出席这些谈判。他表示，普京的代表目前正在推动他认为绝对不可接受的条件，接受这些条件将对波兰安全构成直接威胁。

这位总理补充说，他与所有参与该进程的人保持持续联系，但不希望波兰批准在莫斯科制定的提议或决定。

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