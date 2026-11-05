苏格兰队队长西奥内·图伊普洛图和司克兰芬恩·拉塞尔进入了球队在Nations Championship对阵新西兰比赛中的首发阵容。比赛将于周六在苏格兰爱丁堡的默里菲尔德球场举行。据BBC Sport报道。

对阵斐济后作出调整

图伊普洛图和拉塞尔没有参加苏格兰队7月对阵斐济的上一场比赛，该场比赛苏格兰以33:17获胜。主教练格雷戈尔·汤森还让凯尔·斯泰因、休·琼斯、本·怀特和杰米·多比重返后卫线。多比在对阵斐济的比赛中替补登场。

罗里·萨瑟兰是7月那场比赛后唯一保住首发位置的前锋。尤恩·阿什曼、赞德和马特·法格森、斯科特·卡明斯、杰克·登普西以及副队长罗里·达奇也进入首发阵容。

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比赛阵容

苏格兰队的首发阵容为凯尔·罗、凯尔·斯泰因、休·琼斯、西奥内·图伊普洛图、杰米·多比、芬恩·拉塞尔、本·怀特、罗里·萨瑟兰、尤恩·阿什曼、赞德·法格森、格雷戈尔·布朗、斯科特·卡明斯、马特·法格森、罗里·达奇和杰克·登普西。替补包括格雷戈尔·希德尔斯顿、皮埃尔·舒曼、威尔·赫德、马克斯·威廉森、乔什·贝利斯、乔治·霍恩、汤姆·乔丹和布莱尔·金霍恩。

与新西兰的比赛将是苏格兰队本月进行的三场测试赛中的第一场。随后，澳大利亚队和日本队也将来到爱丁堡。

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