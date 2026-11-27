英国伦敦的安联特威克纳姆球场预计将在橄榄球Nations Championship决赛周末的首个夜晚达到约五成上座率。这座可容纳8.2万人的场馆已完全关闭上层看台，中层看台则仅开放了略多于一半的区域，BBC体育报道。

靠近球场的座位门票仍在销售。下层看台的部分区域仍有大量空位，其中包括体育场的西北角。

揭幕比赛

11月27日星期五将进行两场比赛。格林尼治时间16时40分，排名最低的两支国家队意大利和斐济将交锋。20时10分，爱尔兰将与澳大利亚争夺第五和第六名。

决赛周末标志着该赛事新赛制的结束，这一赛制将7月和11月的测试赛结合起来。三天内，特威克纳姆将举行六场北半球和南半球球队之间的季后赛比赛。

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门票销售

周六和周日的门票销售情况更好：这两天各自已售出约6.5万张门票。周六的焦点比赛将是英格兰对阵新西兰，周日法国和南非将进行总决赛。

组织方的售票时间有限，因为每场季后赛的参赛者直到上一个周末才确定。圣诞节前赛程和球迷预算的限制也是挑战，此外，英格兰对阵澳大利亚、日本和新西兰的比赛连续三场爆满。

周五比赛的成人票售价为60英镑，最佳可售座位的儿童票价格为20英镑。赛事结束后，组织方将进行总结讨论，此后各城市可申办2028年的下一届赛事。正在考虑的方案包括在一个城市的多个体育场举办比赛，并在较小场馆安排级别较低的比赛。

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