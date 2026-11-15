据国家急救医疗中心数据，2025年，韩国182家急救医疗中心记录到28,983起为自杀未遂或自伤后患者提供救治的病例。这低于2024年的35,170起和2023年的46,359起，《韩国先驱报》报道。

急救服务数据

统计涵盖182家服务范围更广并提供专业服务的急救医疗中心，其中包括29家区域中心，这些中心设在政府指定的综合医院内。

2025年，韩国全国共有530个急诊部门运作，配备2,802名相关专业人员。在约433万起急救医疗病例中，327万起，即约76%，与疾病有关。其余涉及事故和其他原因。在29,737起病例中，患者尽管获得救治仍然死亡。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

青少年指标上升

韩国2025年总体自杀率从一年前的每10万人29.1例降至每10万人27.8例。与此同时，青少年自杀率从每10万人8例升至8.6例。这是自1983年开始统计此类数据以来的最高水平，也是继2020年6.5例的水平后连续第五年增长。

教育部数据显示，学生因自杀死亡的人数从2020年的148人增至2025年的244人。首尔市议会议员Bong Yang-soon呼吁市政府出台综合措施，保护青少年心理健康，并确保他们能够及时获得帮助和咨询。

关注我们在