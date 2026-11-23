自2026年初以来，以色列有23名现役军人和军官自杀身亡。这是军方在过去16年间记录到的最高年度数字，阿纳多卢通讯社报道，并援引《国土报》的消息。

按年份统计的数据

《国土报》还报道称，2026年有17名正规军和预备役人员自杀身亡，他们曾在加沙战争期间服役，随后离开现役。该报另行指出，今年有5名警察因自杀死亡。

在2023年10月加沙战争开始前的十年间，以色列军队平均每年记录12起自杀事件。根据军方数据，从10月7日至2023年底，有7名现役军人自杀身亡；2024年为21人，2025年为22人。

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退役后的案例

军方统计不包括在结束现役后自杀的军人。2025年，军方表示，自2023年以来已发现15起此类案例。陆军人事局的一名代表告诉《国土报》，这一估计可能被低估，但自杀人数的增加无法否认。

根据军方评估，在2026年17名前军人死亡案例中，有10起很可能与服兵役有关。另有一起案例仍在研究中。《国土报》还报道称，今年自杀身亡的大多数现役军人此前未曾就心理健康问题寻求帮助。

海法大学自杀与心理痛苦研究中心负责人约西·列维-贝尔茨称，在2026年及以后服役的军人，尤其是预备役人员，属于风险群体。他表示，未来几年可能对自杀率至关重要。

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