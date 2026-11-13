加州大学旧金山分校的研究人员分析了219个肿瘤的DNA甲基化谱，并发现了与低级别、早期子宫内膜癌复发风险密切相关的模式。研究数据在美国西雅图举行的2026年Association for Molecular Pathology年度会议上公布。

据News-Medical报道，该研究涉及拷贝数改变水平较低的子宫内膜样子宫腺癌。该来源称其为最常见的子宫内膜癌类型。科学家在具有相似临床和病理特征的肿瘤中寻找与复发相关的分子特征。

甲基化簇

分析发现了一系列与不同复发风险相关的DNA甲基化变化。根据甲基化谱确定的肿瘤簇在CTNNB1和DICER1基因突变的分布方面也存在差异。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此外，这些簇在染色体1q区域的拷贝数增加方面也记录到差异。这可能表明肿瘤的基础生物学存在差异。

潜在应用

结果表明，表观遗传学分析或可帮助区分患者之间的复发风险，而她们的肿瘤按常规临床和病理标准看起来相似。这项题为《Methylomic Stratification of Recurrence Risk in Primary, Low-Grade, Copy Number-Low Endometrioid Adenocarcinoma of the Uterus》的工作由马修·祖尼奇领导。

关注我们在