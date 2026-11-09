俄罗斯27个地区的艾滋病病毒（HIV）传播已超出高风险群体范围，并呈现广泛性流行病特征。俄罗斯这个侵略国的消费者权益保护和公益监督局中央流行病学研究所对此作出通报。据Euronews报道，这些地区超过1%的孕妇被诊断出感染HIV。该研究所称，克麦罗沃州、伊尔库茨克州和斯维尔德洛夫斯克州的情况最为严峻。

医疗机构内的感染

2025年，俄罗斯发现4.5万例新增HIV病例，比2024年减少13.4%。与此同时，据专业刊物Medvestnik报道，医疗机构记录到15年来最高水平的HIV和病毒性肝炎感染。2025年登记了8个感染聚集性事件，导致104名患者感染。

2026年，对俄罗斯10个地区医疗机构中11起疑似感染聚集性事件的调查仍在继续。在莫斯科，正在调查一起聚集性事件，其中发现了22例丙型病毒性肝炎病例。流行病学家称，感染的主要原因是违反卫生防疫规定，包括为多名患者使用一次性导管或血糖仪。

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感染HIV的人数正在增加

中央流行病学研究所所长瓦西里·阿基姆金估计，俄罗斯有超过123.2万名确诊HIV感染者，占该国人口的0.8%。俄罗斯消费者权益保护和公益监督局预测，如果不改变预防和治疗方法，这一数字到2030年可能增至147万。

娜塔莉娅·拉德纳娅表示，截至2025年底，只有约一半HIV感染者的病毒载量得到抑制。在接受抗逆转录病毒治疗的患者中，77.9%达到了这一指标。2025年，72%的HIV感染者接受医疗监测，尽管检测数量在十年间增长了75%，达到5400万次。

根据多家俄罗斯媒体的分析，俄罗斯消费者权益保护和公益监督局统计的确诊HIV感染者人数，与俄罗斯卫生部数据中接受定期医疗监测的人数之间存在385,555人的差距。

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